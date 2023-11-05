Волонтеры Менделеевска за месяц приготовили более 300 пакетов сухих супов для бойцов СВО

Мастерицы Менделеевского района за месяц приготовили более 300 пакетов сухих супов и столько же наборов травяного и черного чая со сладостями. Такую поддержку оказывают менделеевцы бойцам СВО.

«В Менделеевском районе их (помощников — прим. Т-и) )много, от школьников до старшего поколения. Инициативные группы в МЦ «Яшьлек, кинотеатре „Юность“, в сельских поселениях, не переставая собираются вместе, делают маскировочные сети, блиндажные свечи и собирают гуманитарную помощь. Активисты на дому изготавливают сухие армейские души, шьют плащ-палатки», — рассказал в своем телеграм-канале глава района Радмир Беляев.

По его словам, к активистам присоединяются все больше менделеевцев. Кто-то приносит вещи, в том числе детские и для пожилых людей. Инициативные группы формируют посылки и распределяют по направлениям.

«Огромную поддержку оказывают предприниматели, предприятия, школы, детские сады. Спасибо вам! Вот оно — единство народа», — написал глава муниципального образования.

В пресс-службе «Татар-информу» уточнили, что Менделеевский район с начала СВО выделил на поддержку бойцов 45 млн рублей.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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