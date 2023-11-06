Волонтеры Мамадыша доставили 10 тонн помощи в зону СВО

Волонтеры Мамадыша в очередной раз передали помощь своим землякам, побывали на передовой, навестили бойцов в госпиталях. Они вернулись из Донбасса около недели назад. На этот раз в преддверии холодов мамадышцы передали генераторы, много теплых одеял, утеплители для блиндажей, теплые носки.

Помимо этого, было собрано много продуктов, в том числе овощей. Мастерицы передали маскировочные сети, маскировочные халаты и окопные свечи. А родные бойцов упаковали для них именные посылки. По словам волонтеров, бойцы были очень рады угощениям, а особенно чак-чаку.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что учительница из Мамадыша начала плести «браслеты выживания» для бойцов СВО.