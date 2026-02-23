Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ почтили память героев СВО

Волонтеры Культурной команды Татарстана и Клуб участников Международной Премии #МЫВМЕСТЕ РТ присоединились к фестивалю «Мужество. Россия – Моя история» и Всероссийской акции «Нашим Героям» в историческом парке «Россия – моя история».

Они подготовили и провели квиз и викторину, а также мастер-класс по изготовлению саперных флажков для бойцов СВО.

Руководитель Клуба, местного отделения ВОД «Волонтеры культуры» Казани Эльвира Рысаева поприветствовала собравшихся и вместе с участниками и волонтерами дала старт «Марафону добрых дел», приуроченному к Году воинской и трудовой доблести в РТ и году деятельности Клуба.

В мероприятии приняли участие активисты клуба – лекторы Российского Общества «Знание»: руководитель Дома юного танкиста, замдиректора Колледжа КИУ Риат Хабибрахманов и ветеран боевых действий Ильдар Низамиев, а также руководитель Волонтерского отряда «Союз добровольцев» при РООВ «Союз ветеранов Республики Татарстан», волонтер Победы Ольга Спиридонова и руководитель Волонтерского отряда «Союз добровольцев» при РООВ «Союз ветеранов Республики Татарстан» Хария Халитова.

Для знакомства с памятными местами Казани, посвященными героям разных эпох, юные экскурсоводы провели онлайн-экскурсию от Доброотряда «Победа» по парку Победы, познакомили с проектом «Культурные маршруты» и «Герои СВО».

Вместе с этим волонтеры почтили память бойцов СВО.

Для детей состоялось знакомство с анимационным сериалом «Туган Батыр» о современном национальном герое, призванном объединить легенды и ценности народа для воспитания детей.

Программа викторины «ZА ДОНБАСС: РОССИЯ И ТАТАРСТАН ВМЕСТЕ» от активиста Клуба Рафаэля Дахно посвящалась культуре, музыке, ключевым событиям СВО, а также вкладу России и Республики Татарстан в защиту Донбасса.

Фестиваль собрал семейные команды как со стороны его участников, так и волонтеров. Каждый участник получил приз, а семьи волонтеров – Зиганшины, Коваленко-Лаптевы, Хадиевы, Ахметшины, Гилазутдиновы – получили благодарности от Исторического парка. В программе также прозвучали темы, посвященные отмечаемым 21 февраля Международному дню экскурсовода и Международному дню родного языка.

Напомним, в 2026 году ежегодный Фестиваль «Россия – Моя история. Мужество» приурочен ко Дню защитника Отечества, 85-летию начала Великой Отечественной войны и 10-летию Федеральной службы войск нацгвардии Российской Федерации. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

Фото и видео: пресс-служба исторического парка «Россия – моя история»