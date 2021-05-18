Волонтеры КГАСУ помогают казанцам в голосовании за благоустройство дворов и улиц

В Татарстане проводится голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. В эти дни в МФЦ работают добровольцы, которые рассказывают посетителям о голосовании, предлагают принять в нем участие и помогают в решении технических вопросов.

В казанском МФЦ на ул. Достоевского ежедневно дежурят студентки КГАСУ Анна Тарасова и Алина Сираева. Они приходят сюда сразу после учебы и на протяжении четырех часов стараются помочь всем желающим внести свои предложения по благоустройству парков, дворов и улиц.

«Я – доброволец в проекте по благоустройству территорий в Татарстане. Прихожу сюда к 12 часам и стараюсь привлечь людей к голосованию за набережную, парк, улицу или за благоустройство двора. Каждый голос для нас важен, потому что люди должны принимать активное участие в преобразованиях, проводимых в городе», – рассказала Алина Сираева.

Она занимается добровольческой деятельностью еще со школы. Алина раньше училась в Башкортостане и помогала организаторам новогодней елки для одаренных детей-инвалидов. После школы поступила в КГАСУ и теперь работает волонтером на параде 9 Мая – раздает георгиевские ленточки, рассказывает, где и какие мероприятия проводятся в городе. Студентка сама стала участником голосования и теперь старается привлечь к нему как можно больше людей.

«В будние дни обычно у нас в МФЦ голосуют по 20 человек и больше, по выходным – 7–8 человек. Старшее поколение относится к голосованию с большим интересом. Чаще всего участники опроса голосуют за преобразование набережной Казанки», – отметила она.

Опрос, в котором каждый может отдать свой голос за благоустройство конкретной набережной, пешеходной улицы, сквера или парка в регионе, проходит на территории России с 26 апреля по 30 мая. Он проводится благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для организации процесса голосования в каждом регионе привлечены волонтеры. Так, в Татарстане участниками проекта стали 200 человек.

«Добровольцы работают в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске и в других городах республики. В столице Татарстана в самых многолюдных МФЦ работают по два волонтера. В числе добровольцев студенты вузов и ссузов, а также серебряные волонтеры старше 55 лет», – сообщила специалист Комитета по делам детей и молодежи Казани, куратор проекта Альбина Гуревич.

Татарстанцы могут пройти опрос на портале госуслуг РТ, нажав на специальный баннер, или через мобильное приложение «Услуги РТ» в разделе «Опросы жителей». Если кто-то не зарегистрирован на госуслугах РТ, то ему помогут это сделать добровольцы в МФЦ. Волонтеров можно узнать по экипировке – белой футболке с синей надписью «Формирование комфортной городской среды» и синему бейджу. Самые активные добровольцы по итогам акции получат благодарности проектной дирекции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Отличившиеся волонтеры будут награждены бесплатными подписками на популярные интернет-сервисы.