Волонтеры Казанской епархии поздравили жителей с Днем семьи, любви и верности

Уже четвертый год подряд Миссионерский отдел Казанской епархии проводит благотворительную акцию ко Дню семьи, любви и верности. Священники, прихожане и волонтеры раздают прохожим букеты из ромашек и информационные листовки о значении праздника у станций метро и в парках города.

Цель акции — рассказать горожанам о христианском понимании семьи, любви и верности, а также познакомить с жизнью и подвигом святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, чья память отмечается в этот день.

«День семьи, любви и верности был учрежден в России в 2022 году. Он совпадает с православным праздником памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей христианского брака. Эти супруги прошли непростой жизненный путь, сохранили любовь и верность друг другу, став примером для многих семей. Наша акция существует уже четыре года, и за это время мы стремимся напомнить людям о духовных основах семьи», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии, священник Александр Ермолин.

В этом году акция прошла в нескольких точках Казани: у станций метро «Авиастроительная», «Площадь Габдуллы Тукая», «Горки» и «Дубравная», а также в парке «Черное озеро», Центральном парке культуры и отдыха имени Горького и на набережной озера Кабан.

«Наши волонтеры раздают людям букеты из ромашек и листовки с рассказом о празднике. Все начинается с того, что мы заранее выезжаем за город и заготавливаем большое количество ромашек. Каждую такую акцию мы согласовываем с администрацией города и получаем все необходимые разрешения». – рассказал отец Александр.