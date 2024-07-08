Волонтеры Казанской епархии поздравили горожан с Днем семьи, любви и верности

Миссионерский отдел Казанской епархии провел ряд мероприятий, посвященных Дню святых Петра и Февронии Муромских. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель миссионерского отдела Казанской Епархии иерей Александр Ермолин.

Накануне праздника в Набережных Челнах состоялись две беседы. Одна из них прошла в Церкви Космы и Дамиана, где участники беседы обсудили вопросы, связанные с главным Таинством Церкви – Таинством Евхаристии или Причащения. Беседа вызвала большой интерес, слушатели активно задавали вопросы о подготовке к Причащению, изучали ее историю и современную практику, поднимали многие дискуссионные вопросы.

В Храме преподобного Серафима Саровского состоялась встреча с молодежью в формате беседы на траве. Участники обсудили, что такое православная семья в современном мире.

Сегодня, в православный праздник День святых Петра и Февронии Муромских, волонтеры миссионерского отдела Казанской епархии отправились в различные районы Казани, чтобы поздравить горожан со светлым праздником. Они раздавали листовки и ромашки, которые являются символом этого праздника.

Фото: © Казанская епархия

«День семьи любви и верности вдохновлен православным праздником святых Петра и Феронии Муромских, которые в своей жизни явили пример действительно любви, семьи и верности. Мы очень надеемся, что люди будут об этом знать, ориентироваться на этих прекрасных святых и мы увидим в нашей стране настоящее подлинное возрождение семьи и верности», – подытожил иерей.