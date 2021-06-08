Волонтеры Калининграда попросили Путина поддержать проект для людей пенсионного возраста

Руководитель Регионального центра «серебряного» волонтерства Калининградской области Денис Бельский от имени организации обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке волонтерской программы «Молоды душой» для людей от 60-70 лет. Свою просьбу он озвучил на онлайн-конференции с работниками социальных организаций, сообщает kremlin.ru.

«У нас ведь как думают: если человек пошел на пенсию, то его участь — это скамейка во дворе, поликлиника, а в лучшем случае внуки и дача. А наш опыт и опыт программы „Молоды душой“ показывает, что это не так, что люди хотят приносить пользу стране», — рассказал Бельский во время онлайн-встречи с Путиным, приуроченной ко дню соцработника.

Бельский от имени всей организации попросил главу государства поддержать программу, так как волонтерские центры создаются по всей стране при бюджете всего лишь в 5 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр „Добровольцы серебряного возраста“ Калининградской области» — организация, созданная в 2018 году, реализует 20 социально значимых проектов, в том числе при поддержке Фонда президентских грантов. Поддержку федерального уровня центр получает в рамках всероссийской программы «Молоды душой». Это программа развития «серебряного» волонтерства, реализуемая Ассоциацией волонтерских центров совместно с благотворительным фондом «Память поколений».

Проект позволяет открывать такие же региональные центры «серебряного» волонтерства, по всей стране. На сегодняшний день их 47.

Данная программа предоставляет возможность людям старшего возраста как физическим лицам получать средства на реализацию своих общественных и волонтерских проектов.

Ранее «Татар-Информ» сообщало о том, что Президент РФ Владимир Путин встретился с представителями социальных организаций в режиме видеоконференции.

