news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 февраля 2026 14:01

Волонтеры изготовят тысячу эко-пледов для участников СВО и военных госпиталей

Читайте нас в
Телеграм

Детский сельский ЭкоМедиаЦентр «Красная книга в объективе» совместно с автономной некоммерческой организацией «Поддержка социальных инициатив «Мечта» запустили благотворительную акцию «Эко-пледы для защитников».

Проект направлен на изготовление и передачу не менее тысячи теплых пледов участникам специальной военной операции и сотрудникам военных госпиталей. Завершить акцию организаторы планируют до конца 2026 года.

Пледы будут сшиты волонтерами и украшены детскими рисунками редких животных, занесенных в Красную книгу России. По замыслу организаторов, такие изображения символизируют заботу, бережное отношение к природе и будущее, за которое сегодня борются защитники.

К участию в акции приглашаются все желающие старше 18 лет. До 28 февраля 2026 года можно выбрать дизайн эко-пледов, принять участие в голосовании или внести пожертвование в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

#благотворительная акция #помощь участникам СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

В Татарстане оценили ход капремонта школ и колледжей

4 февраля 2026
Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

3 февраля 2026