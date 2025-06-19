Волонтеры из Заинска изготовили более двухсот термозащитных одеял для бойцов СВО

В волонтерском цехе по производству маскировочных сетей «Zаинск с Vами» шьют многофункциональные антитепловизорные одеяла для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Изделия разрабатывают и изготавливают на средства, собранные жителями города.

Одним из активных участников проекта стала жительница Заинска Наталья Фролова. По окончании основной работы в транспортной компании она ежедневно приходит в цех, где выполняет функции швеи. Ранее Фролова уже занималась гуманитарной помощью – вязала теплые вещи, передавала необходимые материалы и средства.

«У меня есть сын, есть зять, они рядом со мной и мне сложно представить, что чувствуют родные и близкие ребят, которые сейчас на СВО. Мне кажется, в такое время, нельзя просто оставаться в стороне. Это мой долг, помогать нашим землякам, которые там сражаются за мирное небо над нашей головой. Я очень благодарна каждому из них и считаю, что в нашем городе просто нет равнодушных людей, кому все равно. Каждый старается чем-то помогать», - рассказала Наталья Фролова.

Одеяла представляют собой четырехслойные изделия с термоотражающими и водонепроницаемыми свойствами. Верх выполнен в камуфляжных тонах для маскировки в природной среде. Также предусмотрены ручки для транспортировки раненых. По словам волонтеров, функциональность изделий неоднократно дорабатывалась с учетом отзывов от военнослужащих.

«Одеяла мы совершенствовали долго. Сначала шили немного по-другому. Экспериментировали. В нескольких видах ребятам отправляли. Тестировали, спрашивали у них отзывы и, наконец, пришли к этому варианту. В целом, уже изготовили 200 одеял, из которых 100 – антитепловизорные. Отзывы очень хорошие, ребята просят еще», - поделилась руководитель цеха Елена Хисамутдинова.

Все материалы приобретаются за счет пожертвований. Один комплект требует четыре рулона ткани, каждый по два метра. По словам организаторов, интерес к проекту сохраняется, а потребность в новых изделиях остается высокой.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной