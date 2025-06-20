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Общество 20 июня 2025 09:40

Волонтеры из Верхнего Услона начали изготавливать лежаки для бойцов СВО

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В поселке Октябрьский Верхнеуслонского района запустили новый волонтерский проект по поддержке участников спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инициативная группа добровольцев наладила производство полевых лежаков, которые солдаты смогут использовать для отдыха между боями. Изготавливают их на базе местного гуманитарного центра. Материалы предоставили меценаты района.

Конструкцию лежаков разработали с учетом условий на передовой – приоритетом остается удобство и практичность. Сейчас проект находится на стадии тестирования.

Если бойцы положительно оценят инициативу, производство планируют расширить, а также наладить регулярную отправку готовой продукции в зону СВО.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого

Фотографии предоставлены пресс-службой Верхнеуслонского района

#СВО #верхний услон
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