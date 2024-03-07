Волонтеры из Татарстана взяли шефство над одной из школ Лисичанска

Активисты НКО поддержки детства, юности и старчества «Начало Пути» из Татарстана взяли шефство над одной из школ Лисичанска для оказания помощи педагогам и учащимся.

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С декабря 2022 года Андрей Юртаев и Рустам Аламов регулярно навещают своих подопечных. На данный момент, кроме традиционных для гуманитарных миссий продуктов питания и товаров первой необходимости, в подшефный город доставлены необходимые для восстановления образовательного процесса оргтехника и литература. Доброй традицией для «Начала Пути» стало вручение учителям и их воспитанникам подарков к знаменательным датам – к Новому Году и Рождеству, на Пасху, к 23 февраля и 8 марта.

Как рассказал Андрей Юртаев, в ближайшее время благотворительная организация из Татарстана намерена оказать помощь в оснащении лисичанской школы инструментами, необходимыми для мелкого ремонта образовательного учреждения и благоустройства прилегающей территории.