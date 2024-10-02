Волонтеры из Татарстана в Курске передали помощь мирным жителям и военным

Фото: Telegram-канал Руслана Шигабуддинова

Волонтеры из Татарстана сегодня посетили Курск и передали помощь мирным жителям и российским военным. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель «Молодой гвардии Единой России» РТ, депутат Государственного Совета РТ Руслан Шигабуддинов в своем Telegram-канале.

«Сегодня работаем в Курске, передали гуманитарную помощь жителями и нашим военным», — написал общественник.

По словам волонтеров, в состав этой партии помощи входили в том числе огнетушители. Они побывали в том числе в центральном пункте выдачи гуманитарной помощи Российского Красного Креста, организованного в одном из парков Курска.

Фото — организаторы акции, Telegram-канал Руслана Шигабуддинова; видео — организаторы акции.