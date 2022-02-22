Волонтеры из Татарстана пройдут стажировки в странах ОИС

Планируется провести ряд стажировок для представителей Татарстана в странах Организации исламского сотрудничества по нескольким направлениям. Особенно актуальным должно стать волонтерство. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

«В каждой стране работают волонтерские центры в разных форматах. И сегодня они очень активно вовлекаются в вопросы жизнедеятельности. Вторым направлением станут медиа. Возможно, организуем для журналистов из Татарстана выездное образовательное мероприятие по изучению лучшего мирового опыта», — отметил министр.

При этом он подчеркнул, что такие стажировки позволят Татарстану улучшить международные связи.

Казань в 2022 году получила статус Молодежной столицы ОИС. В связи с этим в столице Татарстана запланировано несколько крупных событий.