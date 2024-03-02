Волонтеры из Татарстана привезли в Рубежное коляски, продукты и памперсы для инвалидов

Волонтеры из Татарстана оказались помощь пункту временного размещения в Рубежном. Активисты движения «Вместе мы можем больше» доставили в подшефный город инвалидные коляски, памперсы, продукты питания и бытовую химию. Гуманитарный груз, собранный жителями Нижнекамска, позволит улучшить условия проживания в ПВР людям с ограниченными возможностями.

Фото: © «Татар-информ»

Волонтеры движения «Вместе мы можем больше» присоединились к общереспубликанской гуманитарной миссии в 2023 году. Благотворительная организация, при поддержке нижнекамцев, предприятий и организаций их родного города, как правило оказывают помощь семьям с новорожденными детьми, ветеранам Великой Отечественной войны и людям с ограниченными возможностями здоровья.