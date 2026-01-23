Волонтеры из Татарстана отправились помогать в восстановлении Курской области

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Делегация из 10 волонтеров Татарстана отправилась в Курскую область для участия в восстановлении инфраструктуры в приграничных районах. Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, поездка организована при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.

Волонтерам предоставят экипировку, средства индивидуальной защиты, а также оплатят проезд к месту работы и обратно. Кроме того, в рамках федеральной программы #МЫВМЕСТЕ в Курской области участникам делегации обеспечат проживание и горячее питание. Все волонтеры застрахованы в рамках федерального мероприятия, зарегистрированного на платформе Добро.рф.

В состав делегации вошли студенты Казанского института – филиала Всероссийского государственного университета юстиции, Казанского государственного энергетического университета, Поволжского университета спорта и туризма, Казанского (Приволжского) федерального университета, а также действующие волонтеры гуманитарных миссий, имеющие опыт выездов с гуманитарной помощью участникам СВО.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Проводить делегацию на вокзал приехал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров. Он отметил, что в Курской области добровольцы будут помогать в восстановлении объектов инфраструктуры, пострадавших в результате боевых действий.

По его словам, в поездку отправились волонтеры разных возрастов, которые с высокой мотивацией подали заявки, чтобы как можно быстрее помочь жителям вернуться к привычной жизни. Министр пожелал участникам легкой дороги, успешного выполнения миссии и возвращения домой с ценным опытом и чувством выполненного долга.

Исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан Айрат Мубаракшин подчеркнул, что гуманитарные миссии являются одним из ключевых направлений работы добровольческого сообщества.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Он поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за личную поддержку и внимание к добровольческим инициативам, а также пожелал волонтерам с пользой провести время в сложной и ответственной поездке, беречь себя и свое здоровье.

В министерстве напомнили, что формирование социально ответственной личности является одной из целей национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Набором и сопровождением делегации занимаются АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке правительства республики и Ассоциации Добро.рф.