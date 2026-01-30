Волонтеры из Татарстана отправили бойцам СВО гуманитарный груз и мотоцикл

Волонтеры «Единой России» из Татарстана отправили новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО, сообщает пресс-служба партии. Бойцы получат сухпайки, предметы гигиены, дроны и мотоцикл. Отправили им и личные посылки от их родных, которые также помогали в сборе и отправке всего необходимого.

«Одним из важнейших направлений работы сторонников партии «Единая Россия» является помощь участникам специальной военной операции. Мы очень рады, что в наших рядах, в рядах сторонников партии, сейчас неравнодушные люди – жены, родные, близкие, матери ребят, которые сегодня защищают наши границы, отстаивают честь страны», – отметила сопредседатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ксения Дромняк.

Она дополнила, что бойцы получают гуманитарную помощь ежемесячно, а также рассказала, что партия проводит большую работу по поддержке военнослужащих и их семей, в том числе сотрудничая с волонтерами. В этот раз помогают с отправкой добровольцы движения «Помощь СВОим Татарстан», руководит которым сторонница «Единой России», супруга участника спецоперации Мавлия Салахова.

«Груз мы собираем по запросу бойцов, в основном, от полка 1232, где служат татарстанцы. Стараемся на сто процентов их запросы закрыть. Ищем спонсоров, очень часто нас поддерживают неравнодушные люди», – рассказала Салахова.

Помимо волонтеров и родных, помощь в сборе груза оказали солдаты, находящиеся в отпуске.

«Когда приезжают гумгрузы на передовую, мы знаем: они – от наших земляков, жен, матерей, друзей. В такие моменты чувствуем огромную благодарность за поддержку», – поделился один из них.