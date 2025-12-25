Волонтеры из Татарстана организовали новогодний праздник для детей с ОВЗ в Рубежном
В преддверии новогодних праздников в Рубежанское отделение центра социальной реабилитации детей с инвалидностью «Возрождение» ЛНР волонтеры благотворительного фонда «Вместе мы – сила» из Татарстана доставили новогодние подарки. Не только для детей и их родителей, но и для самого учреждения – центру передана система наружного видеонаблюдения. Для воспитанников «Возрождения» также организовали праздничные утренники.
Волонтеры из Татарстана уже не в первый раз приезжают в Рубежное, помогая как детям, так и коллективу центра. В этот раз они решили подарить детям настоящий новогодний праздник и попросили воспитанников написать письма с самыми заветными мечтами. Все пожелания были заранее учтены при подготовке акции.
Руководитель рубежанского отделения центра Татьяна Индычая отметила, что участие волонтеров стало для детей настоящим праздником.
«Мы заранее договорились, что дети напишут письма Деду Морозу. Есть святой Николай, который помогает всем нуждающимся, и в этот раз он словно помог Деду Морозу – волонтеры привезли именно те подарки, о которых мечтали дети. Письма ребята писали вместе с родителями, кто-то дополнял их рисунками. Все пожелания были переданы волонтерам, и они отнеслись к этому очень внимательно, постаравшись учесть просьбы каждого ребенка», – рассказала она.
По ее словам, в письмах некоторых детей Деду Морозу мечты были достаточно серьезными – планшеты, ноутбуки, очки виртуальной реальности.
«Но мы решили: если ребенок мечтает, он должен иметь возможность об этом сказать. Эти желания были исполнены, и дети были в большом восторге», – добавила Татьяна Индычая.
Праздник получился теплым и насыщенным: дети читали стихи, пели, водили хороводы. Волонтеры поддержали атмосферу доброты и взаимопомощи. Специально для них дети выучили песню «Твори добро».
«Кроме того, волонтеры оказали помощь и нашему учреждению – по моей просьбе были привезены камеры наружного видеонаблюдения. Это очень важная поддержка для центра. Дети и родители были искренне удивлены и счастливы, не ожидали, что их мечты могут исполниться так быстро. От имени детей и родителей выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в этой акции», – рассказала руководитель рубежанского отделения центра «Возрождение».