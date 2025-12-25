Волонтеры из Татарстана организовали новогодний праздник для детей с ОВЗ в Рубежном

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В преддверии новогодних праздников в Рубежанское отделение центра социальной реабилитации детей с инвалидностью «Возрождение» ЛНР волонтеры благотворительного фонда «Вместе мы – сила» из Татарстана доставили новогодние подарки. Не только для детей и их родителей, но и для самого учреждения – центру передана система наружного видеонаблюдения. Для воспитанников «Возрождения» также организовали праздничные утренники.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Волонтеры из Татарстана уже не в первый раз приезжают в Рубежное, помогая как детям, так и коллективу центра. В этот раз они решили подарить детям настоящий новогодний праздник и попросили воспитанников написать письма с самыми заветными мечтами. Все пожелания были заранее учтены при подготовке акции.

Руководитель рубежанского отделения центра Татьяна Индычая отметила, что участие волонтеров стало для детей настоящим праздником.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Мы заранее договорились, что дети напишут письма Деду Морозу. Есть святой Николай, который помогает всем нуждающимся, и в этот раз он словно помог Деду Морозу – волонтеры привезли именно те подарки, о которых мечтали дети. Письма ребята писали вместе с родителями, кто-то дополнял их рисунками. Все пожелания были переданы волонтерам, и они отнеслись к этому очень внимательно, постаравшись учесть просьбы каждого ребенка», – рассказала она.

По ее словам, в письмах некоторых детей Деду Морозу мечты были достаточно серьезными – планшеты, ноутбуки, очки виртуальной реальности.

«Но мы решили: если ребенок мечтает, он должен иметь возможность об этом сказать. Эти желания были исполнены, и дети были в большом восторге», – добавила Татьяна Индычая.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Праздник получился теплым и насыщенным: дети читали стихи, пели, водили хороводы. Волонтеры поддержали атмосферу доброты и взаимопомощи. Специально для них дети выучили песню «Твори добро».

«Кроме того, волонтеры оказали помощь и нашему учреждению – по моей просьбе были привезены камеры наружного видеонаблюдения. Это очень важная поддержка для центра. Дети и родители были искренне удивлены и счастливы, не ожидали, что их мечты могут исполниться так быстро. От имени детей и родителей выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в этой акции», – рассказала руководитель рубежанского отделения центра «Возрождение».