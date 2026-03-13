news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 13 марта 2026 17:19

Волонтеры из Татарстана доставили в зону СВО мотоциклы, беспилотники и стройматериалы

Читайте нас в
Телеграм
Фото: «Фонд поддержки детей и молодежи»

Мотоциклы, беспилотники, банные печи и строительные материалы доставлены в зону СВО силами благотворительной организации «Фонд поддержки детей и молодежи». Об этом «Татар-информу» рассказали представители организации.

«Наш благотворительный фонд успешно организовал и доставил уже 14 по счету масштабную партию гуманитарного груза в зону СВО. Помощь была адресно передана в семь подразделений, которые дислоцируются в Лисичанске, Рубежном, Горловке, Авдеевке и Селидово», – рассказал участник фонда, ветеран СВО Алмаз Оморов.

Бойцам передали четыре мотоцикла «Эндуро», один квадроцикл, три БПЛА Mavic, четыре телевизора, банные печи, строительные материалы, автозапчасти, медикаменты, продукты питания и адресные посылки от родственников.

Сбор средств на закупку всего необходимого обеспечили предприниматели, общественные организации и неравнодушные жители Татарстана. Особый вклад внесли волонтерская группа мечети «Аль‑Марджани» и гимназия № 20. Поддержать деятельность фонда можно по ссылке.

#гуманитарный груз #помощь участникам СВО #Волонтеры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров