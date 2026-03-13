Волонтеры из Татарстана доставили в зону СВО мотоциклы, беспилотники и стройматериалы

Мотоциклы, беспилотники, банные печи и строительные материалы доставлены в зону СВО силами благотворительной организации «Фонд поддержки детей и молодежи». Об этом «Татар-информу» рассказали представители организации.

«Наш благотворительный фонд успешно организовал и доставил уже 14 по счету масштабную партию гуманитарного груза в зону СВО. Помощь была адресно передана в семь подразделений, которые дислоцируются в Лисичанске, Рубежном, Горловке, Авдеевке и Селидово», – рассказал участник фонда, ветеран СВО Алмаз Оморов.

Бойцам передали четыре мотоцикла «Эндуро», один квадроцикл, три БПЛА Mavic, четыре телевизора, банные печи, строительные материалы, автозапчасти, медикаменты, продукты питания и адресные посылки от родственников.

Сбор средств на закупку всего необходимого обеспечили предприниматели, общественные организации и неравнодушные жители Татарстана. Особый вклад внесли волонтерская группа мечети «Аль‑Марджани» и гимназия № 20.