Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волонтеры из Татарстана доставили в зону СВО медикаменты и медоборудование
Волонтеры из АНБО «Ценим Жизнь» под руководством санинструктора с позывным Счастливчик доставили по запросу госпиталя в ДНР стоматологическое кресло для лечения военнослужащих.
Кресло принял старший хирург из республики Татарстан. По его словам, это уникальный случай, потому что госпиталь находится на передовой и это происходит впервые, когда стоматологическое кресло дошло до госпиталя, а запрос на лечение зубов очень большой.
В поездке также участвовали женщины-волонтеры из Арского района. Они посетили расположение бойцов батальона «Алга» и исполнили для них несколько песен на татарском языке.
Напомним, что проект «Ценим Жизнь» – это объединение нескольких волонтерских групп для поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. В частности проект занимается изготовлением предметов для медицинской помощи бойцам, обучает военнослужащих приемам тактической медицины, оказывает психологическую поддержку военнослужащим и их семьям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»