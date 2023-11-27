Волонтеры из Татарстана доставили в зону СВО медикаменты и медоборудование

Волонтеры из АНБО «Ценим Жизнь» под руководством санинструктора с позывным Счастливчик доставили по запросу госпиталя в ДНР стоматологическое кресло для лечения военнослужащих.

Кресло принял старший хирург из республики Татарстан. По его словам, это уникальный случай, потому что госпиталь находится на передовой и это происходит впервые, когда стоматологическое кресло дошло до госпиталя, а запрос на лечение зубов очень большой.

В поездке также участвовали женщины-волонтеры из Арского района. Они посетили расположение бойцов батальона «Алга» и исполнили для них несколько песен на татарском языке.

Напомним, что проект «Ценим Жизнь» – это объединение нескольких волонтерских групп для поддержки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. В частности проект занимается изготовлением предметов для медицинской помощи бойцам, обучает военнослужащих приемам тактической медицины, оказывает психологическую поддержку военнослужащим и их семьям.