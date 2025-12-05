Волонтеры из РТ передали 15 маскировочных сетей бойцам СВО

Фото: пресс-служба Госкомархива РТ

Пятнадцать маскировочных сетей, сделанных вручную волонтерами при Казанской Соборной мечети «Аль-Марджани», сегодня были отправлены в зону СВО, где будут использоваться для защиты и маскировки татарстанских бойцов.

Работа по плетению сетей требует кропотливости и терпения, поскольку каждый узелок – это вклад в безопасность солдат. Такая деятельность является ярким примером того, как можно реально помогать защитникам Отечества, невзирая на личные переживания и расстояние. Акцию уже давно поддерживают сотрудницы Государственного комитета РТ по архивному делу под руководством Фариды Хузиной. Для многих женщин это личная, выстраданная миссия.

«Сотрудницы Госархива РТ который год помогают нашим бойцам в сборе гуманитарной помощи и плетении маскировочных сетей! Для нас это важнейшая часть поддержки наших ребят, возможность внести свой вклад в общее дело», – отмечает Хузина.

Председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова высоко оценивает самоотверженность своих сотрудниц: «Я очень рада, что мои сотрудники – такие отзывчивые люди и женщины с большой буквы! Это очень нелегко. У многих женщин в этой волонтерской группе сыновья в зоне СВО. Молитва матери, ее теплота и поддержка, умноженные на труд и усилия всех женщин, очень важны в наше время. Именно эти качества – милосердие, взаимовыручка и любовь к ближнему – и делают нас людьми».