Волонтеры из Лаишево призвали помочь с фасовкой сухих супов для бойцов СВО

С наступлением каникул в школах Лаишевского района работа не прекращается. Волонтеры из благотворительного фонда «Помощь СВОим» вместе со школьниками, которые сейчас проходят практику, фасуют вкусные обеды для военнослужащих на передовой.

«В школе кипит работа. Фасовка супов дело не легкое. Сегодня сама приняла участие в этом технологическом процессе», — рассказала «Татар-информу» руководитель фонда Марина Порфирьева.

Работа отлажена как на производстве: это размельчение и смешивание нужных ингредиентов, подготовка этикеток с обязательным указанием даты упаковывания, обязательно к порции прикладывается майонез или кетчуп в зависимости от блюда и, конечно же, подсчет готовой продукции с последующей передачей для упаковки и отправки ребятам.

«Школьники сейчас отрабатывают вместе с нами летнюю практику и уходят на каникулы. А это значит, что нам нужны помощники. Кто готов помогать по вечерам, а может быть и днем, пишите», — призывает волонтер.

По словам собеседницы агентства, технологический процесс смешивания ингредиентов был полностью продуман студенткой КНИТУ (КХТИ) факультета Пищевой инженерии лаишевским волонтером Лизой Захаровой.

«Вчера, кстати, был добавлен в рацион бойцов новый мясной суп с пшеном. Мы всегда стараемся расширять рацион бойцов новыми блюдами», — поделилась Марина Порфирьева.

Итого за вчерашний день было нафасовано 767 порций различных блюд.

Всего же за весь период активистками Лаишевского района приготовлено и отправлено почти 37 тысяч порций.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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