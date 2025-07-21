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СВО 21 июля 2025 16:58

Волонтеры из Кукмора отправили бойцам СВО прицепы для мотоциклов и гумпомощь

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Фото предоставлено Адилей Шакировой

Жители Кукморского района Татарстана продолжают собирать гуманитарные грузы и поддерживать участников специальной военной операции. Так, волонтерская группа «Гараж» регулярно отправляет на фронт продукты, вещи первой необходимости и технику.

«Волонтеры начали свою работу с изготовления печей. Изначально были сомнения относительно их необходимости для солдат, однако вскоре выяснилось, что спрос на них оказался значительным. Затем они начали производить более компактные печи. В настоящее время они занимаются ремонтом мотоциклов, и местные жители также активно участвуют в этом процессе. Запросов от солдат много, но мы стараемся делать все, что в наших силах», – рассказал глава Большекукморского сельского поселения Ришат Ханафиев.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Один из волонтеров, Фаиль Галимуллин, лично доставляет помощь на передовую. Он постоянно общается с бойцами и знает, что им нужно. Например, особенно необходим на фронте транспорт, в том числе – мотоциклы. Однако их вместимость составляет не более двух человек, поэтому было решено разработать для них прицепы.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Два новых мотоциклетных прицепа пока — пробный вариант. Их можно крепить к разным видам транспорта, но в этот раз конструкции адаптировали именно под мотоциклы. Также волонтеры собрали и отправили более 20 моноколес. Эти устройства предназначены для эвакуации раненых в сложных условиях.

Весь груз дополнительно укомплектован продуктами питания и вещами первой необходимости – все, что может поддержать бойцов на передовой.

Материал подготовлен при участии Адили Шакировой

#СВО #кукморский район
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