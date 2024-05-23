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Волонтеры из Кукмора отправили бойцам СВО баню на колесах и мотоцикл «Урал»
Организация «Боевое братство» Кукморского района соорудила для бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, седьмую по счету передвижную баню. Как устроена парилка на колесах и как все это выглядит изнутри, рассказали волонтеры.
Фанис Каримуллин уточнил, что она сделана своими руками. Внутри, как и в обычной русской бане, есть и зона для стирки вещей.
«Мы заказывали вот один бак на 30 литров, один бак на 150. Здесь вот печку установили. Здесь будут насыпаны камни. Там, в бочках, камни для холодной воды. И для горячей воды краны установили. Все функционирует. Вот это будет помывочная для ребят», — рассказал волонтер.
Идея сделать баню на колесах появилась 2 года назад. Долго думали, как уместить в машину все, что требуется для добротной парилки. В итоге результат оправдал ожидания. «Эта баня у нас получается как термобудка. Машина сама по себе была утепленная. Там был пенопласт, вот мы просто ее обшили, поставили фольгу посередине», — пояснил мужчина.
В этой бане предусмотрено все до мелочей. Мастера сделали систему топки, чтобы дым не попадал в парилку. Скоро чудо-машину доставят бойцам СВО. А вместе с ней и мотоцикл «Урал», который разобрали и поместили в баню. «В Кукморе у нас есть мотоклуб. Нам позвонили родители бойца, попросили приобрели этот „Урал“», — поделился Фанис.
Баня заполнена продуктами питания, вещами первой необходимости, медикаментами. Дорога дальняя и непредсказуемая, но водители уверены, что доставят груз в целости.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
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