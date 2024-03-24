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Волонтеры из Казани привезли лисичанским школьникам витамины и канцтовары
Активисты татарстанского движения поддержки детства, юности и старчества «Начало Пути» посетили Лисичанск с очередной гуманитарной миссией.
В одну из школ города, над которой волонтеры взяли шефство около двух лет назад, доставили 200 наборов витаминов, канцтовары, сладости и обещанный ранее инструмент, необходимый для мелкого ремонта образовательного учреждения и благоустройства прилегающей к нему территории.
В сборе гуманитарного груза приняли участие жители Казани и коллектив лицея имени Лобачевского.
Волонтеры Андрей Юртаев и Рустам Аламов помогают лисичанской школе с декабря 2022 года, лично доставляя гуманитарные конвои в новый российский город и оказывая всестороннюю поддержку педагогическому коллективу, а также учащимся образовательного учреждения.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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