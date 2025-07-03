Волонтеры из Казани отправили бойцам СВО 3 тонны гуманитарного груза

Сегодня в Казани в зону СВО была отправлена партия гуманитарной помощи.

Отправка груза прошла на ул. Солидарности, 10. Организатором отправки стала член общественной палаты РТ, директор АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей «Zа Победу! Казань», член Штаба общественной поддержки Евгения Коцарь.

Фото: Телеграм-канал «Za Победу! Казань»

Участники организации «Zа Победу! Казань» помогают военнослужащим, плетут маскировочные сети, шьют форму, собирают гуманитарную помощь, а также отправляют письма из школ и детских садов.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Коцарь также сообщила, что организация «Zа Победу! Казань» поставляют гуманитарную помощь по всем линиям фронта. АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий работают с сентября 2022 года. Сегодня они отправили 3 тонны гуманитарного груза.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

По словам волонтера и руководителя «Zа Победу! Казань» Евгении Коцарь, за все время существования организации было отправлено более 700 тонн гуманитарного груза.

«У нас работает пошивочный цех, а также несколько цехов по плетению маскировочных сетей. Бойцы не только просят технические средства, но и стоят в очереди за экипировкой», – отмечает она.

Фото: Телеграмм-канал «Za Победу! Казань»

Евгения – супруга бойца специальной военной операции.

«Мой супруг с первых дней находится на СВО. И мы стараемся всем, чем можем, помочь нашим ребятам. Работает 6 пунктов по плетению маскировочных сетей, пункт по пошиву военной экипировки. Мы постоянно закупаем технические средства, которые необходимы ребятам для выполнения боевых задач», – говорит волонтер.

За все время было отправлено более 750 маскировочных сетей и 5000 изделий военной экипировки.

«Ребята всегда присылают обратную связь и благодарят. Все начиналось с подразделения моего мужа, но сейчас мы помогаем бойцам по всей линии фронта. Ребята каждый день обращаются с просьбами о помощи – несмотря на то, что мы видим большие продвижения, они хотят видеть нашу поддержку», – подчеркнула Коцарь.

Евгения также рассказала, что недавно было отправлено 19 фур от Татарстана для российских полков, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Идет также поддержка нашим именным батальонам – это «Тимер», «Алга», «Батыр», – продолжила руководитель народного гуманитарного движения.

Отметим, у Татарстана есть подшефные города – Лисичанск и Рубежное. Туда поставляют помощь не только военнослужащим, но и мирным жителям.

Фото: Телеграмм-канал «Za Победу! Казань»

«Я сама буквально в сентябре ездила туда, мы возили помощь в 5 учреждений ЛНР с ребятами из Молодежного парламента при Госсовете Республики Татарстан. И, конечно, нас принимали очень тепло», – подчеркнула волонтер.

Директор «Zа Победу! Казань» поделилась и тем, что они возят одежду, спортивный инвентарь, игрушки для детей из ЛНР и ДНР. Для бойцов они также поставляют сублимированную продукцию.

«Мы вот недавно возили логопедические зонды, батуты для детей, спортивный инвентарь. Все это важно, и вы даже не представляете, насколько благодарны люди, которые принимают эту помощь. Они настолько нас благодарят, потому что это тепло от нас, от Татарстана, в нашем лице мы передаем эту помощь им. Они понимают, что они не одни, и что мы готовы хотя бы чем-то помочь», – утверждает директор и волонтер.

Напомним, по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й год объявлен Годом Защитника Отечества.