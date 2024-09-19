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Волонтеры из Казани доставили гумпомощь жителям ЛНР
Волонтеры организации «Начало пути» из Татарстана доставили гуманитарную помощь жителям подшефных городов Лисичанска и Рубежного. Это уже восемнадцатая гуманитарная миссия, организованная добровольцами.
Волонтеры передали гуманитарную помощь от учащихся лицея имени Лобачевского для лисичанской школы №18. В гуманитарный груз вошли наборы с канцтоварами, художественная литература, цветной принтер, бумага для принтера, комплект беспроводной мыши и клавиатуры. От работников компании «ТАТКНИГА» были дополнительно переданы бумага для принтера, учебные материалы по географии и информатике, контурные карты и атласы.
Кроме того, активисты посетили Рубежное, куда доставили лекарства, бытовую химию и медицинскую технику для нуждающихся граждан.
Еще одной точкой в маршруте волонтеров из Татарстана стал дом престарелых и инвалидов в селе Валуйское. Татарстанские волонтеры передали пластиковый мусорный бак, памперсы, пеленки, одежду и медицинское оборудование для лежачих людей.
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