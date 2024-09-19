Волонтеры из Казани доставили гумпомощь жителям ЛНР

Волонтеры организации «Начало пути» из Татарстана доставили гуманитарную помощь жителям подшефных городов Лисичанска и Рубежного. Это уже восемнадцатая гуманитарная миссия, организованная добровольцами.

Фото: © «Татар-информ»

Волонтеры передали гуманитарную помощь от учащихся лицея имени Лобачевского для лисичанской школы №18. В гуманитарный груз вошли наборы с канцтоварами, художественная литература, цветной принтер, бумага для принтера, комплект беспроводной мыши и клавиатуры. От работников компании «ТАТКНИГА» были дополнительно переданы бумага для принтера, учебные материалы по географии и информатике, контурные карты и атласы.

Кроме того, активисты посетили Рубежное, куда доставили лекарства, бытовую химию и медицинскую технику для нуждающихся граждан.

Еще одной точкой в маршруте волонтеров из Татарстана стал дом престарелых и инвалидов в селе Валуйское. Татарстанские волонтеры передали пластиковый мусорный бак, памперсы, пеленки, одежду и медицинское оборудование для лежачих людей.