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Общество 21 июня 2025 17:12

Волонтеры из Альметьевского района готовят для бойцов СВО масксети, сухой душ и свечи

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Более 18 тыс. квадратных метров маскировочных сетей отправили на СВО волонтеры из сел Альметьевского района. Изделия были изготовлены за 2,5 года работы добровольческого штаба, расположенного в здании администрации станции Калейкино.

Кроме сетей, военнослужащим отправили около тысячи балаклав, 2,5 тыс. свечей и 5 тыс. упаковок «сухого душа». Все это – результат ежедневной работы 17 волонтеров. Также добровольцы делают осушительные мешочки для обуви, плетут легкие маскировочные накидки, фасуют сухие пайки и отправляют бытовые принадлежности.

Среди волонтеров – Клара Захарова. Она пришла в штаб после того, как ее сын был тяжело ранен на СВО.

«Он пошел 24 июля, а 30 ноября попал под минометный обстрел. Потерял обе ноги», – рассказала женщина.

Помимо станции Калейкино, в работе участвуют волонтеры из Верхнего Акташа, Бишмунчи, Кама-Исмагилово и Борискино. Работа координируется на уровне района. Все, что собирают и производят добровольцы, регулярно доставляется на передовую.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр

#СВО #Альметьевск
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