Волонтеры и артисты Альметьевска организовали гуманитарную миссию в ЛНР

Альметьевские артисты и волонтеры посетили военнослужащих в Луганской Народной Республике, доставив гуманитарную помощь и устроив концерт под открытым небом.

В сложных условиях, вдали от дома, для бойцов 88-й отдельной мотострелковой бригады и танкового батальона «Гранит» состоялся настоящий праздник души.

Народный ансамбль казачьей песни «Гармония», солисты Бибинур Маликова, Андрей Линев, Наиля Салиева, Фарид Гилязов, а также ансамбль «Эльметэм» совместно с волонтерским штабом «Для СВОих» организовали очередную гуманитарную миссию в зону проведения специальной военной операции.

Поездка прошла при поддержке руководства исполкома Альметьевского муниципального района и Управления культуры. Артисты передали защитникам груз гуманитарной помощи: от необходимого снаряжения и инструментов до теплых вязаных вещей и писем от школьников.

Главным подарком стал концерт. Ни экстремальные условия, ни отсутствие сцены не остановили участников акции. Казачьи песни «Гармонии», хиты солистов и зажигательные номера «Эльметэм» звучали под открытым небом.

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова отметила значимость миссии.

«Особая ценность этой гуманитарной миссии заключается в том, что она стала искренней инициативой самих артистов и волонтеров. Признаюсь, я очень переживала за коллег, понимая, в каких непростых условиях им предстоит работать. Но их стремление поддержать наших бойцов оказалось сильнее любых опасений. Я от всей души благодарю каждого участника за эту активность и безграничную любовь к людям и своему родному краю. Своим творчеством вы подарили нашим защитникам настоящий праздник души и уверенность в том, что дома их любят и очень ждут», – сказала она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.