40 мешков мусора собрали волонтеры и активисты с берега и дна озера Юртово в Нижнекамске

Волонтеры, экологи и трудовые коллективы предприятий и организаций Нижнекамска приняли участие в экологической акции по очистке дна и прибрежной территории озера Юртово. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижнекамского района.

На борьбу с мусором вышли около 70 человек, каждый из которых использовал мешки разных цветов для раздельного сбора отходов — в белые складировали стекло и металл, а для пластика, бумаги и полиэтилена использовались черные и синие мешки.

Замруководителя исполкома Нижнекамского района Рафаэль Игтисамов отметил, что сегодня многое делается в рамках национальных проектов, но этого недостаточно, чтобы очистить все водоемы и территории. «Поэтому мы должны показать жителям нашего города и района необходимость бережного отношения к окружающей среде», — добавил спикер.

Фото: Пресс-служба Нижнекамского района РТ

Место для уборки было выбрано неслучайно: по этой территории приходит больше всего обращений от жителей об оставленном мусоре и загрязнении. Группа из пяти аквалангистов исследовала дно. Им удалось собрать мелкий и строительный мусор, кирпичи. Причем со дна они подняли не так много отходов – это говорит о том, что озеро практически чистое.

В общей сложности волонтеры загрузили более 40 мешков в мусоровоз.

Тенденция к уменьшению мусора на территориях озер наблюдается из года в год, отмечает зампредседателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков. «У нас в республике очень активно ведется работа по экологическому просвещению, поэтому все больше и больше людей задумываются о бережном отношении к окружающей среде. И благодаря неравнодушному отношению жителей и участию в экоакциях результаты действительно заметны», — говорит Агарков.

Фото: Пресс-служба Нижнекамского района РТ

Уборку Русское географическое общество Татарстана провело в рамках национального проекта «Экология». Подобные экоакции РГО организует ежегодно с администрациями городов и районов. Так, например, в прошлом году экоактивисты очистили озеро Каракуль.

Национальные проекты реализуются в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на развитие трех основных сфер: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».