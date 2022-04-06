Волонтеры Федерации бокса Татарстана совместно с ОНФ помогают переселенцам из ДНР и ЛНР

Фото: Федерация бокса России

Боксеры Татарстана, принадлежащие к волонтерскому движению, в рамках проекта Федерации бокса России «Бокс помогает» вместе с ОНФ работают по программе поддержки мирных жителей Украины, ДНР и ЛНР. Спортсмены приняли участие во встрече двух поездов, на которых в Казань прибыли вынужденные переселенцы, помогли людям добраться с вещами до транспорта и сопровождали их до места временного проживания.

«Хотел бы отметить ребят „Молодежка ОНФ“. Это дружная, сплоченная команда настоящих патриотов России, здорового — во всех смыслах — подрастающего поколения. С ними как раз и нужно строить новую Россию. У Федераций бокса России и Татарстана с командой ОНФ уже было много совместных проектов. Я думаю, за такими вот активными общественными организациями молодежи — будущее», — считает президент Федерации бокса Татарстана, заместитель генсекретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

Также российской федерацией бокса была организована горячая линия по оказанию помощи переселенцам. Идет формирование гуманитарной помощи, которая включает в себя необходимые продукты питания — муку, сахар, крупы, воду, консервы, и организация их доставки. Кроме этого, оказывают посильную психологическую помощь приехавшим и занимаются поиском родственников.