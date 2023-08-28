Волонтеры доставили 60 тонн пиломатериалов мобилизованным татарстанцам в зону СВО

Волонтеры из Татарстана доставили мобилизованным соответечественникам 60 тонн пиломатериалов. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ, директор Республиканского Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

Фото: «Форпост»

«Огромное количество волонтеров приезжает к нашим ребятам с гуманитаркой. Поэтому можно смело говорить, что эта война народная. Очень многие стали помогать, особенно после того, как произошла частичная мобилизация. Огромное количество народных групп занимаются изготовлением маскировочных сетей: в Лаишево на Высокой Горе, в Пестрецах, в Казани. Женщины после работы и в свободное время вяжут маскировочные сети. Эти изделия очень нужны на фронте, потому современные боевые действия требуют маскировки абсолютно всех позиций», – поделился спикер.

В отличие от прошлого года, когда еще не была выстроена логистика, спрос на продукты питания был выше. Сейчас же бойцы просят помочь с более специфическими предметами военного обихода, добавил Тимур Камелетдинов.

Фото: «Форпост»

«Благодаря поддержке жителей и главы Нурлатского района мы,начиная с июня, за четыре поездки доставили в зону СВО 60 тонн досок и бруса. Район предоставил пиломатериалы, а мы обеспечили доставку для мобилизованных. Эти доски пойдут на обеспечение позиций, в первую очередь, для строительства блиндажей, чтобы бойцам было удобно и комфортно построить укрытия. Также мы обеспечили их огромным количество крепежа», – рассказал директор «Форпоста».

Также волонтеры помогают доставить персональные посылки для бойцов от родных.

«Связь с родными и близкими помогает эмоционально. Поэтому мы выполняем роль курьеров и привозим нашим бойцам посылки из дома. Им часто присылают сладости, личные вещи, обмундирование», – поделился Тимур Камалетдинов.