Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волонтеры челнинского центра «Герат» сплели гигантскую маскировочную сеть
Активисты волонтерского центра «Герат» Набережных Челнов отправили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. Для военнослужащих подготовили более 300 кв. метров маскировочной сети, домашнюю тушенку и много другое.
На изготовление гигантской маскировочной сети из дорнита ушел ровно месяц. Участие в плетении принимала и Людмила Багаева. Челнинке 74 года.
«Душа плачет, просто хочется их обнять и отдать им тепло, чтобы с победой вернулись домой», — говорит женщина.
Волотнерский центр «Герат» специализируется на производстве больших масксетей. Так, площадь предыдущего изделия составляла 150 кв. метров. Бойцы могли накрыть ей палаточный госпиталь и танки.
Кроме того, волонтеры отправляют и другие вещи. Наиль Каюмов — председатель региональной общественной организации «Полевая почта Герат», участник войны в Афганистане.
«Отправляем бойцам печи для обогрева, бензопилы, строительные инструменты топоры, лопаты, продукты. И гуманитарную помощь, которая была собрана детьми и школами», — рассказал он.
Дамир Гараев также является активистом волонтерского центра «Герат». Будучи ветераном боевых действий, он решил поддержать бойцов. Активист готовит для них домашнюю тушенку из трех видов мяса: лосятины, говядины и свинины. В планах сделать и из мяса птицы. По словам мужчины, он хочет разнообразить питание солдат и порадовать их.
«Ребятам необходима на СВО хорошая продукция. Делаем тушенку хорошую, настоящую, из чистого мяса. Чтобы поесть ребятам и чтобы они чувствовали, что про них думают, заботятся. Я приготовил тушенку, она качественная. На банке мой номер телефона. Сама процедура трудоёмкая, длительная. Мясо готовится как минимум сутки, иногда больше. Из 5 кг мяса получается где-то 3 литра тушёнки, она высококонцентрированная», — пояснил активист.
Не остаются в стороне и дети. Учащиеся и воспитанники детсадов пишут письма солдатам.
«Мы выражаем искреннюю признательность нашим учебным заведениям, школам, детсадам, которые на сегодняшний день оказывают нам очень большую помощь своими искренними письмами и картинами для наших бойцов на СВО. Особо хотелось бы отметить школы №13 и №19, сказать спасибо всему преподавательскому составу», — благодарит волонтер Ильнур Юскаев.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»