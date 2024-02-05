Волонтеры челнинского центра «Герат» сплели гигантскую маскировочную сеть

Фото: Лилия Гатина

Активисты волонтерского центра «Герат» Набережных Челнов отправили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. Для военнослужащих подготовили более 300 кв. метров маскировочной сети, домашнюю тушенку и много другое.

На изготовление гигантской маскировочной сети из дорнита ушел ровно месяц. Участие в плетении принимала и Людмила Багаева. Челнинке 74 года.

Фото: Лилия Гатина

«Душа плачет, просто хочется их обнять и отдать им тепло, чтобы с победой вернулись домой», — говорит женщина.

Волотнерский центр «Герат» специализируется на производстве больших масксетей. Так, площадь предыдущего изделия составляла 150 кв. метров. Бойцы могли накрыть ей палаточный госпиталь и танки.

Кроме того, волонтеры отправляют и другие вещи. Наиль Каюмов — председатель региональной общественной организации «Полевая почта Герат», участник войны в Афганистане.

Фото: Лилия Гатина

«Отправляем бойцам печи для обогрева, бензопилы, строительные инструменты топоры, лопаты, продукты. И гуманитарную помощь, которая была собрана детьми и школами», — рассказал он.

Дамир Гараев также является активистом волонтерского центра «Герат». Будучи ветераном боевых действий, он решил поддержать бойцов. Активист готовит для них домашнюю тушенку из трех видов мяса: лосятины, говядины и свинины. В планах сделать и из мяса птицы. По словам мужчины, он хочет разнообразить питание солдат и порадовать их.

Фото: Лилия Гатина

«Ребятам необходима на СВО хорошая продукция. Делаем тушенку хорошую, настоящую, из чистого мяса. Чтобы поесть ребятам и чтобы они чувствовали, что про них думают, заботятся. Я приготовил тушенку, она качественная. На банке мой номер телефона. Сама процедура трудоёмкая, длительная. Мясо готовится как минимум сутки, иногда больше. Из 5 кг мяса получается где-то 3 литра тушёнки, она высококонцентрированная», — пояснил активист.

Фото: Лилия Гатина

Не остаются в стороне и дети. Учащиеся и воспитанники детсадов пишут письма солдатам.

«Мы выражаем искреннюю признательность нашим учебным заведениям, школам, детсадам, которые на сегодняшний день оказывают нам очень большую помощь своими искренними письмами и картинами для наших бойцов на СВО. Особо хотелось бы отметить школы №13 и №19, сказать спасибо всему преподавательскому составу», — благодарит волонтер Ильнур Юскаев.

Фото: Лилия Гатина

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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