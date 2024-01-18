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Волонтеры Буинска доставили гуманитарный груз в госпитали и военнослужащим СВО
Очередная партия гуманитарного груза, собранная неравнодушными жителями Буинска, доставлена в зону специальной военной операции. Груз собирался на складе в городе под руководством Михаила Баранцева.
Михаил — человек с ограниченными физическими возможностями и очень большим и добрым сердцем. С самого начала СВО он, его супруга Ксения и еще десятки неравнодушных начали поддерживать военнослужащих.
На доставку очередной партии груза волонтеры выехали 13 января и вернулись 17 января. За эти дни они повстречались с ребятами из батальона «Алга» и 15-й бригадой.
Побывали в госпитале в Макеевке, где сейчас проходит лечение его земляк Марсель. В госпиталь передали посылки с медикаментами, костыли, теплые одеяла и новогодние угощения.
В Донецке Михаил и его попутчики встретились с татарстанцами, передали землякам посылки с продуктами питания, сезонной одеждой, медикаментами, средствами личной гигиены, а также печи, газовые баллоны, колеса для автомобилей.
В общей сложности команда Михаила Баранцева в зону СВО с гуманитарным грузом ездила 8 раз. Сам он второй раз сопровождает доставку груза, говорит, что всегда старается держать связь с ребятами, которые на передовой. А те, в свою очередь, передали слова благодарности и большой привет родным и близким.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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