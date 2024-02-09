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Волонтеры Бавлов помогли пожилой жительнице очистить территорию дома от сугробов
Юнармейцы и волонтёры школы №5 Бавлов помогли пожилой женщине в очистке придомовой территории от снега. Ребята с большим энтузиазмом и очень быстро справились со снежными сугробами.
В начале февраля огромный циклон принес обильные снегопады в Татарстан. В Бавлах везде работает дорожная техника, очищая дороги и дворы от снега. Школьники тоже решили присоединиться к борьбе со снегом и взялись за лопаты. Юнармейцы и волонтёры под руководством заместителя директора школы №5 Елены Елисеевой помогли очистить двор пожилой бавлинке.
«Мы тесно работаем с социальной защитой и оказываем систематическую помощь пожилым, которые проживают в 27-м микрорайоне, в нижней части города, — пояснила Елена Елисеева. — Это не акция, а просто детей привлекаем к такой безвозмездной работе, сегодня они делают это, чтобы внутри себя оставить какое-то светлое чувство. Мы еще и общаемся с пожилыми людьми. Жаль, что вот сегодня бабушка по состоянию здоровья не смогла выйти к нам».
Снег во дворе пожилой женщины чистит соцработник, но из-за регулярных снегопадов его меньше не становится. Юноши и девушки расширили тропинки, сбили снег с крыши. Работали дружно и быстро — вскоре двор был очищен и приведен в порядок.
«Пожилым людям не под силу убирать такие горы снега, а нам нетрудно это делать, приятно, когда пожилые люди радуются», — поделился волонтёр Эмиль Хамидуллин.
«Я специально выбрал направление юнармейцев, чтобы вот так помогать, в различных мероприятиях участвовать. — пояснил юнармеец Карим Мингалиев. — Снега в этом году очень много, пришлось потрудиться. Везде стало чище — результат радует».
Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.
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