Волонтеры Бавлов помогли пожилой жительнице очистить территорию дома от сугробов

Фото: © Айгуль Идиятуллина

Юнармейцы и волонтёры школы №5 Бавлов помогли пожилой женщине в очистке придомовой территории от снега. Ребята с большим энтузиазмом и очень быстро справились со снежными сугробами.

В начале февраля огромный циклон принес обильные снегопады в Татарстан. В Бавлах везде работает дорожная техника, очищая дороги и дворы от снега. Школьники тоже решили присоединиться к борьбе со снегом и взялись за лопаты. Юнармейцы и волонтёры под руководством заместителя директора школы №5 Елены Елисеевой помогли очистить двор пожилой бавлинке.

Фото: © Айгуль Идиятуллина

«Мы тесно работаем с социальной защитой и оказываем систематическую помощь пожилым, которые проживают в 27-м микрорайоне, в нижней части города, — пояснила Елена Елисеева. — Это не акция, а просто детей привлекаем к такой безвозмездной работе, сегодня они делают это, чтобы внутри себя оставить какое-то светлое чувство. Мы еще и общаемся с пожилыми людьми. Жаль, что вот сегодня бабушка по состоянию здоровья не смогла выйти к нам».

Снег во дворе пожилой женщины чистит соцработник, но из-за регулярных снегопадов его меньше не становится. Юноши и девушки расширили тропинки, сбили снег с крыши. Работали дружно и быстро — вскоре двор был очищен и приведен в порядок.

«Пожилым людям не под силу убирать такие горы снега, а нам нетрудно это делать, приятно, когда пожилые люди радуются», — поделился волонтёр Эмиль Хамидуллин.

Фото: © Айгуль Идиятуллина

«Я специально выбрал направление юнармейцев, чтобы вот так помогать, в различных мероприятиях участвовать. — пояснил юнармеец Карим Мингалиев. — Снега в этом году очень много, пришлось потрудиться. Везде стало чище — результат радует».