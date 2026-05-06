Волонтеры Альметьевска сплели юбилейную маскировочную сеть для бойцов СВО

В Альметьевске волонтерская группа «Ассоль», работающая при городском парке и входящая в штаб «МаскСети Альметьевск», изготовила тысячную маскировочную сеть для участников специальной военной операции.

Всего с ноября 2022 года по апрель 2026 года усилиями всех подразделений штаба на передовую направлено 2400 маскировочных сетей.

В работе задействованы десятки жителей района разных возрастов и профессий. Волонтеры изготавливают сети ежедневно, часть из них относится к «серебряному» возрасту – старше 80 лет. Как отмечают организаторы, их участие имеет особое значение для устойчивой работы производства.

Помимо плетения маскировочных сетей, участники штаба занимаются изготовлением необходимого снаряжения, а также сбором и отправкой гуманитарной помощи для военнослужащих и социальных учреждений в зоне СВО.

Волонтерское движение в Альметьевске продолжает расширяться, объединяя новых участников и наращивая объемы помощи.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.