news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 6 мая 2026 12:30

Волонтеры Альметьевска сплели юбилейную маскировочную сеть для бойцов СВО

Читайте нас в
Телеграм
Волонтеры Альметьевска сплели юбилейную маскировочную сеть для бойцов СВО

В Альметьевске волонтерская группа «Ассоль», работающая при городском парке и входящая в штаб «МаскСети Альметьевск», изготовила тысячную маскировочную сеть для участников специальной военной операции.

Всего с ноября 2022 года по апрель 2026 года усилиями всех подразделений штаба на передовую направлено 2400 маскировочных сетей.

В работе задействованы десятки жителей района разных возрастов и профессий. Волонтеры изготавливают сети ежедневно, часть из них относится к «серебряному» возрасту – старше 80 лет. Как отмечают организаторы, их участие имеет особое значение для устойчивой работы производства.

Помимо плетения маскировочных сетей, участники штаба занимаются изготовлением необходимого снаряжения, а также сбором и отправкой гуманитарной помощи для военнослужащих и социальных учреждений в зоне СВО.

Волонтерское движение в Альметьевске продолжает расширяться, объединяя новых участников и наращивая объемы помощи.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Иран объявил о запуске нового механизма прохода судов через Ормузский пролив

5 мая 2026

Жителям Татарстана напомнили об ответственности за незаконный запуск беспилотников

5 мая 2026
Новости партнеров