В Альметьевске активисты из кафе «Ассоль» в городском парке, несмотря на нехватку рабочих рук и средств, плетут маскировочные сети и собирают помощь для военных. Сегодня волонтеры попросили о помощи, которая необходима участвующим в специальной военной операции землякам.

Волонтер штаба «Защита 116» Рамия Галимова рассказала, что сейчас плетется уже 312-я сеть, и она уже скорее осенняя. Она выдержана в оттенках желтой и темной листвы.

Для изготовления сети нужен спанбонд. Сейчас практически единственный спонсор закупки материала — парк имени 60-летия нефти Татарстана. Волонтеры направили письма о сборе средств по всем организациям города.

«Призываю всех руководителей предприятий, предпринимателей — всех, кто может, помочь нам транспортом, материально, гуманитарной помощью», — призвала Рамия Галимова.

Активисты приходят в кафе как на работу, потому что знают, что спецоперация продолжается и бойцы нуждаются в сетях. Их, кстати, стали делать быстрее благодаря разработке местных «кулибиных».

«Раньше поступал спанбонд большой бобиной, и девочки сами нарезали. Представляете, какой труд, руки стирали до мозолей. Поэтому мы попросили работников парка сделать станок. Рулон в 300 метров нарезается на полоски для сетей за десять минут», — пояснила волонтер.

У каждого волонтера своя работа. Нина Ивко делает подушки, строчит наволочки на машинке. Мастерица рассказывает, что горожане приносят и синтепоновые одеяла. «Я их растереблю, приминаю и в наперники складываю. Потом наволочку одеваю и прошиваю. В госпиталь отправляю и иногда бойцы берут. Сейчас готовлю для батальона „Тимер“», — объяснила активистка.

Есть направление тактических носилок, в котором задействованы двое мужчин и одна женщина. Плетут и маскировочные накидки, и «костюмы лешего». Но главное — маскировочные сети.

«Приходят солдаты, говорят: мы спокойно накрываемся этой сетью и копаем окопы, не боимся, что сверху что-то упадет», — заметила Раиса Ушакова, волонтер штаба «Защита 116».

Мастерицы призвали плести маскировку всех неравнодушных. Раньше, по их словам, солдатам отправляли тушенку, сладости, носки. Сейчас сами бойцы просят масксети. Востребованы и антидроны, рации, прочие устройства.

«К нам пришел солдат и попросил помочь, мы пообещали. Но при этом поняли, что в столь короткий срок мы этих денег не соберем и вряд ли ему поможем. Но чудо произошло, всё получилось. Знаете, какая у нас была радость», — рассказала волонтер штаба «Защита 116».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.