Волонтеры Альметьевска помогли с переездом семье участника СВО

Альметьевские волонтеры — сотрудники местного предприятия и студенты — помогли с переездом в новый дом семье участника спецоперации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Активисты погрузили в машину тяжелую мебель, бытовую технику, посуду, другое имущество семьи и выгрузили все это на новом месте.

«Переезд — непростое дело. Самостоятельно я бы не смогла доставить тяжелые вещи. Спасибо, что откликнулись и оперативно помогли», — поблагодарила мама военнослужащего.

Женщина также поделилась радостью, что сын смог выйти на связь, недавно получил медаль «За отвагу», поздравил с Днем матери. Она пожелала всем бойцам СВО вернуться к своим семьям и матерям, вместе радоваться жизни и решать бытовые вопросы.

Напомним, что волонтеры регулярно оказывают помощь семьям участников специальной военной операции. После объявления о начале частичной мобилизации в октябре прошлого года в Альметьевске взято шефство над более чем 750 семьями военнослужащих.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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