Волонтеры Альметьевска помогли 3 тыс. горожан проголосовать за объекты благоустройства

Волонтеры Альметьевска ежедневно дежурят в нескольких точках, чтобы рассказать и показать жителям города, как принять участие в ежегодном рейтинговом голосовании. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, будут благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального района, с помощью волонтеров проголосовали уже более 3 тыс. человек. Активисты вышли на улицы 15 марта и будут помогать горожанам до окончания голосования — 30 апреля.

В этом году альметьевцы выбирают из семи территорий. Это, в частности, побережье Альметьевского городского водохранилища, набережная реки Бигашки, прибольничная территория Альметьевской центральной районной больницы.

В случае победы также могут быть благоустроены внутриквартальный бульвар микрорайона «Алсу», Немецкий парк вдоль улицы Геофизическая, пешеходная зона вдоль северной стороны улицы Герцена и бульвар Некрасова.

В будние дни, с 16 до 18 часов, волонтеры дежурят в сквере «Каракуз» и перед Молодежным центром. В выходные дни, с 15 до 19 часов, оказывают помощь в ТРЦ «Панорама» и ТЦ «Западный».

Традиционно весной начинается планирование работ по программам на последующие годы, в том числе по общественным пространствам и дворовым территориям. С 15 марта по 30 апреля жители смогут определить, какие новые объекты появятся в городах. Отдать свой голос можно на gorodsreda.tatar.ru, в приложении «Услуги РТ», на портале uslugi.tatar.ru

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.