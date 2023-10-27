news_header_top_970_100
Руc Тат
СВО 27 октября 2023 16:38

Волонтеры Альметьевска, помогающие бойцам СВО, получили бесплатные проездные билеты

Скопировать ссылку
Волонтеры Альметьевска, помогающие бойцам СВО, получили бесплатные проездные билеты

Волонтеры альметьевского штаба «Мегасеть» получили бесплатные проездные билеты. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, такая привилегия для активистов города была введена по поручению главы района Тимура Нагуманова. Проездные начали действовать с 26 октября.

На днях Тимур Нагуманов посетил Штаб волонтеров, в котором ежедневно плетут сети, создают костюмы «Лешего», изготавливают бескаркасные носилки. Во всех этих приспособлениях ежедневно нуждаются бойцы на передовой .

Одной из просьб волонтеров стало обеспечение бесплатными билетами на проезд. Вчера участницы штаба начали присылать фотографии полученных проездных со словами благодарности.

В настоящее время по распоряжению главы муниципалитета также прорабатывается вопрос о предоставлении дополнительных помещений для работы штаба.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#спецоперация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100