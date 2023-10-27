Волонтеры Альметьевска, помогающие бойцам СВО, получили бесплатные проездные билеты

Волонтеры альметьевского штаба «Мегасеть» получили бесплатные проездные билеты. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, такая привилегия для активистов города была введена по поручению главы района Тимура Нагуманова. Проездные начали действовать с 26 октября.

На днях Тимур Нагуманов посетил Штаб волонтеров, в котором ежедневно плетут сети, создают костюмы «Лешего», изготавливают бескаркасные носилки. Во всех этих приспособлениях ежедневно нуждаются бойцы на передовой .

Одной из просьб волонтеров стало обеспечение бесплатными билетами на проезд. Вчера участницы штаба начали присылать фотографии полученных проездных со словами благодарности.

В настоящее время по распоряжению главы муниципалитета также прорабатывается вопрос о предоставлении дополнительных помещений для работы штаба.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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