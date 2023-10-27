Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Волонтеры Альметьевска, помогающие бойцам СВО, получили бесплатные проездные билеты
Волонтеры альметьевского штаба «Мегасеть» получили бесплатные проездные билеты. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, такая привилегия для активистов города была введена по поручению главы района Тимура Нагуманова. Проездные начали действовать с 26 октября.
На днях Тимур Нагуманов посетил Штаб волонтеров, в котором ежедневно плетут сети, создают костюмы «Лешего», изготавливают бескаркасные носилки. Во всех этих приспособлениях ежедневно нуждаются бойцы на передовой .
Одной из просьб волонтеров стало обеспечение бесплатными билетами на проезд. Вчера участницы штаба начали присылать фотографии полученных проездных со словами благодарности.
В настоящее время по распоряжению главы муниципалитета также прорабатывается вопрос о предоставлении дополнительных помещений для работы штаба.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»