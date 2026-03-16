Волонтеры Альметьевска наладили производство средств противодействия дронам

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Волонтеры штаба пограничников запаса «Застава» в Альметьевске наладили изготовление и отправку на передовую средств для борьбы с беспилотниками, включая заготовки для патронов и элементов дронов.

В штабе, где состоят более 40 человек, с начала спецоперации делают упор на альтернативные способы противодействия БПЛА. Волонтеры из Альметьевска и Лениногорска изготавливают на 3D-принтерах заготовки в виде пуль, патронов и механизмов, которые затем дорабатываются перед отправкой.

«Берется такая заготовка, здесь волонтеры ее заполняют дробью. С другой стороны бойцы уже смогут заполнить ее порохом – и ручной патрон готов», – пояснили волонтеры.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

По словам председателя организации Сергея Евлеева, спрос на средства противодействия дронам остается высоким. «Это сейчас бич этой войны – дроны. Все, что касается против дронов, все нужно туда», – отметил он.

Помимо этого, на передовую регулярно отправляют оптоволокно для восстановления связи, генераторы, автомобильные шины, маскировочные сети и свечи. В сборе гуманитарной помощи участвуют жители сельских поселений района, а также местные предприниматели.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Доставку грузов осуществляют три водителя и председатель организации. Всего с начала работы штаба совершено около 30 поездок. За одну поездку волонтеры охватывают до трех направлений, дорога занимает не менее пяти дней.

«Охота на гуманитарку идет. Были случаи потерь, поэтому передвигаемся в основном днем», – добавил Евлеев.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Отмечается, что волонтеры также поддерживают собственные традиции: в каждую поездку берут с собой флаг штаба, на котором бойцы и участники встреч оставляют подписи и пожелания.

Штаб «Застава» продолжает формировать и отправлять гуманитарные грузы на регулярной основе.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой