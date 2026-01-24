Волонтеры Актанышского района сшили ортопедические подушки для раненых бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе волонтеры продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. На днях участницы волонтерского движения «Актаныш» – Зифа Камалетдинова, Флорида Шаехова и Фандария Баймуллина – завершили пошив партии ортопедических подушек для раненых военнослужащих.

Специальные подушки, которые в обиходе называют «костями-подушками», используются для поддержки шеи, конечностей и спины. Они помогают снизить болевые ощущения и предотвратить образование пролежней у бойцов, проходящих лечение и реабилитацию.

Инициатором проекта стала волонтер Резеда Храмова. К изготовлению подушек также подключились учащиеся дизайн-студии Центра детского творчества.

Как рассказала один из организаторов движения «Актаныш» Ильина Арсланова, волонтеры участвуют в помощи фронту с первых дней мобилизации.

«Этих женщин мы с любовью называем “чайными сестрами”. Они одними из первых начали собирать и отправлять бойцам травяные чаи. Сегодня они занимаются всем, что требуется: готовят сухие суповые смеси, плетут маскировочные сети, сушат сухари», – отметила она.

По словам организаторов, пошив ортопедических подушек стал еще одним направлением работы, которое появилось в ответ на запросы медицинских подразделений и самих военнослужащих.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.