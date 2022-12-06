Волонтерский центр КГЭУ – лучший добровольческий штаб среди вузов Татарстана

Штаб добровольческого центра Казанского государственного энергетического университета «Энергия добра» стал лучшим волонтерским штабом среди вузов республики. Церемония вручения премии «Добрый Татарстан – 2022» состоялась 2 декабря в КРК «Пирамида» с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Победителей и лауреатов премии определили по итогам конкурса эксперты, которые являются лидерами добровольческих и общественных объединений, профильных министерств и ведомств, а также сотрудниками АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан». Всего награды вручили по 18 номинациям, среди которых пять коллективных и 13 индивидуальных.

Штаб добровольческого центра Казанского государственного энергетического университета «Энергия добра» завоевал первое место в коллективной номинации «Лучший волонтерский штаб среди вузов республики». Дипломы победителей и сертификат на проведение волонтерской смены на 50 человек ребятам вручил первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов.

А в День волонтера России, 5 декабря, в актовом зале Казанского энергоуниверситета состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. В нем приняли участие добровольцы Центра «Энергия добра», ветераны и почетные гости.

«Волонтерскому движению Казанского энергоуниверситета уже более 10 лет, и оно с каждым годом ширится и развивается, – ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. – Это настоящая школа доброты, альтруизма и человеколюбия, куда по принуждению не идут, а идут по зову души и сердца, с искренним желанием помочь тем, кто в этом нуждается. Я поздравляю команду «Энергии добра» с наградой, а также с Днем волонтера, который отмечается сегодня! Следует отметить, что так просто первое место в этой номинации не завоевать. Для этого нужно много трудиться, отдавать все свое свободное время и силы добровольческому служению людям, и при этом ничего не ждать взамен».

Ректор КГЭУ вручил волонтерскому центру «Энергия добра» денежный сертификат на покупку экипировки. Самых активных волонтеров Казанского энергоуниверситета наградили грамотами, дипломами и Благодарственными письмами. Добрые пожелания и слова благодарности Эдвард Абдуллазянов высказал в адрес самого «взрослого» волонтера университета – педагога-психолога Дины Иосифовны Дергуновой, которая стояла у истоков волонтерского движения вуза. Ректор КГЭУ вручил ей букет цветов.