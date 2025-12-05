Волонтерская колонна из Новошешминска доставила 15 тонн помощи на СВО
Волонтерская колонна из Новошешминска доставила на передовую более 15 тонн гуманитарной помощи. Крупная партия была направлена военнослужащим, находящимся на передовых позициях в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Маршрут колонны, состоявшей из семи автомобилей, занял тысячи километров и позволил охватить поддержкой сразу несколько подразделений.
Поездку лично сопровождал глава Новошешминского района Егор Тарнавский. Груз, общий вес которого превысил 15 тонн, был сформирован на основе самых актуальных запросов бойцов.
В него вошли два подготовленных автомобиля, два мотоцикла, баги, генераторы, запчасти для техники, строительные материалы для укрепления позиций, продукты длительного хранения, личные посылки и другие необходимые вещи.
Отдельной частью отправки стали детские письма и рисунки от школьников Новошешминского района. Трогательные послания стали для защитников важной моральной поддержкой и напоминанием о тех, ради кого они продолжают службу.
Бойцы тепло встречали волонтеров и передавали слова благодарности всем жителям района.
«Спасибо, что не забываете, что поддерживаете. Для нас это невероятно важно – знать, что о нас помнят в тылу», – отмечали военнослужащие.
Доставка гуманитарной помощи в прифронтовые зоны требует большой ответственности и сопряжена с риском. Именно поэтому слова поддержки прозвучали и в адрес самих волонтеров.
«Спасибо нашим волонтерам, что, не жалея своего времени и порой рискуя жизнью, доставляете на передовую самое необходимое, – подчеркнул Егор Тарнавский. – Сегодня, когда мы отмечаем День волонтера, от всей души поздравляем каждого, кто делает добрые дела просто так, по зову сердца. Ваша работа бесценна».
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.
Фото: пресс0служба Новошешминского района РТ