Волонтером года 2024 в Татарстане стал активист движения «Ярдәм янәшә» Виктор Воропаев

фото: Минмолодежи РТ

В Казани состоялась церемония награждения Республиканской премии в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан» 2024. Гран-при получил активист республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Виктор Воропаев. В течение года он участвовал в гуманитарных командировках в ДНР и ЛНР, ликвидации последствий пожара в 18 горбольнице столицы РТ, в гуманитарном сборе и погрузке самолёта с гуманитарным грузом для пострадавших жителей Сектора Газа, во встрече вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. А также является руководителем Федерального проекта «Тренер», который реализуется Молодёжным крылом Народного фронта и нацелен на социализацию и адаптацию трудных подростков.

Как сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ, воспитание социально ответственной личности - одна из целей национального проекта «Образование».

«Я участвую в премии уже в третий раз. Считаю, что такие мероприятия очень важны, чтобы популяризировать волонтерскую деятельность, чтобы с каждым годом нас становилось больше. Каждый из тех, кто сидит сегодня в зале – победитель. Мы всегда все делаем единой добровольческой командой Татарстана», – отметил обладатель гран-при.

В 2024 году для Премии стало нововведением номинация «Семейное волонтерство», направленная на поощрение семей, занимающихся совместной добровольческой деятельностью. Победителями в номинации стала Семья Зиганшиных из города Казань. Семья активно реализует свою деятельности в направлении культурного и экологического волонтерства.

Для награждения победителей и лауреатов на Торжественной церемонии присутствовали представители профильных министерств и ведомств республики, лидеры профильных добровольческих объединений и сотрудники ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан.

«Волонтерство – это образ жизни, важный элемент гражданского воспитания нашей молодежи. Сегодня мы видим, как в это многотысячное движение вступают люди разных возрастов и профессий. У нас в республике более 238 тысяч волонтеров, и это не только молодые люди, это еще и «серебряные волонтеры», которые выступают наставниками для молодежи. Для нас важно поддерживать все их добрые начинания, так как через это воспитывается патриотизм и любовь к родным и близким. Волонтеры – настоящий пример доброты, человечности, взаимопомощи», - отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В этом году на Республиканскую премию «Добрый Татарстан» было подано 373 заявки на участие из 45 муниципальных образований Республики Татарстан (волонтеры – 230, команды – 91, бизнес – 14, гран-при – 38).

«Для нас этот год стал поистине особенным! В 2024 году нам поступили рекордные 373 заявки со всех 45 муниципальных районов Республики Татарстан. На очном этапе 151 участник представил свои самопрезентации на базе 12 тематических площадок. Помимо этого, это наш юбилейный год – Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ празднует свое пятилетие. Очень радостно, что этот год мы можем завершить все вместе, одной большой Сборной добра на нашем Республиканском форуме гражданского участия «Добрый Татарстан», - подчеркнул Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

Самому юному участнику премии 9 лет. Артемий Волков из Пестречинского района стал лауреатом республиканской премии «Добрый Татарстан» 2024 года в номинации «Юный волонтер года». Он собирает гуманитарную помощь и пишет письма военнослужащим. Тратит накопленные средства на покупку медикаментов для бойцов. Когда в школе объявили сбор аптечек, разбил копилку и вместе с мамой купил коробку медикаментов. Также он активно участвуют в экологических акциях, уже проводит классные часы первоклассникам и рассказывает о том, как просто совершать добрые дела и волонетром может стать каждый.

Организаторами Премии являются АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» при поддержке Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.

Партнерами Премии выступают АО «Транснефть – Прикамье», Сеть ресторанов национальной кухни «Тюбетей», Медиагруппа «РИМ».

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.