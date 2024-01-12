Волонтерам избирательного штаба Путина в РТ показали фильм об исследовании севера России

В Татарстане для волонтеров и работников избирательного штаба кандидата в Президенты Владимира Путина провели показ фильма Российского географического общества «Полюс холода соединяет океаны».

По словам члена инициативной группы по выдвижению Путина, председателя регионального отделения Русского географического Общества в РТ Дмитрия Шиллера, кинолента продемонстрирует молодежи проблематику управления страной для лидера государства.

«Как член инициативного общества по выдвижению Владимира Путина скажу, что мы хотим на примерах Русского географического общества показать молодежи широту и глубину проблематики, с которой сталкивается человек, управляющий Россией. Не секрет, что наша страна очень разная по менталитету и национальностям, и человек, который ей управляет, должен понимать и принимать эти особенности и мудро всем руководить», – заявил Шиллер.

Он отметил, что РГО — это самая старинная организация на территории России, которая существует с 1845 года. «И каждый человек, который находится в этом обществе, изучает нашу страну. А современной географией является как познание территорий, так и людей, на ней проживающих, и изменения, которые происходят», – добавил он.

Фильм повествует об участниках экспедиции, которые стремились добраться от побережья Тихого океана до Северного Ледовитого, используя только внутренние водные пути.

«Я думаю, что этот фильм будет полезно показывать людям всех возрастов и сфер деятельности, потому что это дает понять, насколько наша страна большая и как много в ней до сих пор не исследовано», – поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия – волонтер Яна Шишиморова.

Напомним, что основная функция регионального штаба – это сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на предстоящих выборах, а также оказание консультационной помощи жителям республики.

Президентские выборы в Российской Федерации состоятся уже в этом году. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).