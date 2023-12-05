Волонтера из Татарстана тронули слова Путина на премии #МЫВМЕСТЕ

Ильнар Зиннатуллин, который руководит волонтерским движением РТ «Ценим Жизнь» вошел в финал конкурса на премию «Волонтер года» в рамках Международной премии «Мы вместе». Как пишет газета «Республика Татарстан», местный финалист отмечен в номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия». Напомним, что премию вручил Президент РФ Владимир Путин.

«Вы работаете практически во всех сферах жизни нашего общества — это и здравоохранение, и экология, и образование. Конечно, я сейчас обращаюсь, в первую очередь, к российской аудитории. Особенно хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну — за Россию. Оказываете помощь им напрямую, их семьям в тылу — их матерям, отцам, женам, их детям. Вот за это – а для нас это сегодня одна из главнейших задач — низкий вам поклон! Спасибо вам большое!» — сказал Путин участникам церемонии.

Зиннатуллина очень тронули слова российского лидера. Он согласился с тем, что помощь бойцам СВО является главной задачей их проекта, включая доставку лекарств и обучение приемам помощи и самопомощи раненым на поле боя. Татарстанец добавил, что Путин данную задачу отметил особо.

По словам спикера, татарстанский проект не попал в тройку призеров конкурса. Однако он не считает это проигрышем. По его словам, им просто еще есть к чему стремиться дальше. При этом самой главной наградой для их команды является благодарность бойцов и матерей военнослужащих, жен и отцов солдат.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума «Россия» с 4 по 7 декабря. Отметим, что из 40 тысяч заявок на участие в финал прошли 128 лучших социальных проектов.

Напомним, ранее Путин заявил, что волонтеры, поехавшие в Донбасс по зову сердца, достойны самых высоких наград. В Международный день добровольцев «Мы вместе» он сказал следующее:

«Трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным, хосписам, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим - тем, которые нуждаются в этой помощи, и тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке. Это наши волонтеры, а их более 21 миллиона человек - это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия».