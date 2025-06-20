Волонтера движения «Армия красоток» осудили на 22 года за госизмену

Волонтера женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую* приговорили к 22 годам лишения свободы за госизмену и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ.

Суд установил, что Россинская систематически собирала средства для ВСУ, маскируя это под гуманитарные проекты. Часть денег направляла в запрещенную в России террористическую организацию. Кроме того, она публиковала призывы к действиям против безопасности РФ, говорится в публикации.

Как установило следствие, женщина и сама переводила деньги на финансирование ВСУ. Ранее, отрицая вину, Россинская также отметила, что помогала мирным жителям, а на Украине считается врагом.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов