Волонтер рассказала, как проходит проверка подписных листов от РТ в поддержку Путина

В Москве сегодня передадут подписные листы от Татарстана в поддержку кандидатуры действующего Президента РФ Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. О том, как проходит первичная проверка, корреспонденту «Татар-информа» рассказала волонтер Дарья Крылова.

«Мы проверяем комплект нужных документов. Не каждый лист, но обязательно должен быть комплект всех подписей, то число, которое написано на самой папке, потом это передается на дальнейшую проверку», – пояснила Дарья Крылова.