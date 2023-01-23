Волонтер опровергла информацию СМИ, что в Казани находится штаб рабовладельцев

Новость о том, что в Казани находится штаб рабовладельцев, не соответствует действительности. Об этом «Татар-информу» сообщила волонтер Юлия Хакимова.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на волонтеров рассказали о том, что в Нижнем Новгороде спасли из рабства двух мигрантов, которые делали ремонт в детском саду. Активисты предположили, что рабочих привезли из Казани. Однако Юлия Хакимова сообщила агентству о том, что история из Нижнего Новгорода никак не связана со столицей Татарстана.

«Информации о том, что здесь у нас есть некая штаб-квартира, у нас нет», – добавила Хакимова.

Напомним, что проблема рабовладельцев в Казани обострилась, когда Юлия Хакимова спасла из рабства инвалида. Мужчину заметили, когда он просил милостыню. Позже стало известно, что в Казани его удерживали жители Молдавии. Они выставляли инвалида на улицу в 9 часов утра и забирали только в 10 часов вечера. В день ему удавалось заработать до 10 тысяч рублей, все деньги забирали его «хозяева».

В отношении иностранцев было возбуждено уголовное дело, их задержали. В ближайшее время уголовное дело начнет рассматривать суд.