Волонтер масштабных пестречинских фестивалей выиграла в грантовом конкурсе 1,3 млн рублей

Волонтер фестивалей «Скорлупино» и «Военные игры Элбэдэн», которые проходят в Пестречинском районе Татарстана, Юлия Царевина выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи. Сумма гранта составила 1,3 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Юлия Царевина — студентка третьего курса Казанского кооперативного института, в прошлом командир формирования «Форпост» пестречинской школы №2. Этот грант стал первой победой молодежи Пестрецов на российском конкурсе для физических лиц.

Проект-победитель направлен на сохранение памяти о легендарном защитнике Брестской крепости, Герое Советского Союза из села Альвидино Петре Гаврилове. Организаторы намерены провести 17 мероприятий.

«Планируется проведение школы волонтеров в историческом фестивале „Военные игры Элбэдэн“, акции ко дню рождения Петра Гаврилова, большого форума „Война. Победа. Память в сентябре“. Также планируется проведение исторических квестов, соревнования и спартакиады, лекториев и уроков живой истории в учебных заведениях, а также финального квиза с вопросами о жизни и подвиге Петра Гаврилова, где мы сможем определить, насколько эффективен был наш проект и как ребята усвоили знания. Завершит проект масштабное совещание, где мы поощрим активистов и партнеров», — рассказала председатель отделения Аграрного молодежного объединения РТ, директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

Всего на грантовый конкурс поступило 9 тыс. заявок. Из них 1063 получают финансовую поддержку, в том числе представитель Пестречинского района РТ.